Faltam 10 dias para Votuporanga e região conhecer os grandes ganhadores de um carro, três motos e uma televisão LED

publicado em 12/12/2018

A campanha alcançou toda a região, que está na corrida pelos cupons (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Nas ruas, o comentário é só um: Show de Prêmios da Santa Casa de Votuporanga. A campanha alcançou toda a região, que está na corrida pelos cupons. Afinal, quem não quer terminar o ano com um carro, três motos e uma televisão 49 polegadas LED?

O sorteio está cada vez mais próximo e as vendas, aquecidas. “Muitas pessoas têm nos procurado diariamente para saber os pontos de comercialização. São vários em Votuporanga e municípios da região, pensando na comodidade e praticidade dos moradores. Ainda temos cupons, mas pedimos que adquirem antecipadamente porque a demanda está grande”, contou o coordenador da campanha, Jaferton Martins.

Jaferton detalhou como será o sorteio, no dia 22, na Concha Acústica. “São cinco prêmios. Iremos começar com o carro, para que todos tenham a mesma chance. Depois, iremos para as motos e finalizaremos com a TV. Será uma grande festa no centro da cidade, movimentando todo o público”, complementou.

Ele agradeceu a Prefeitura de Votuporanga pelo apoio. “Não temos palavras para agradecer tamanha parceria. A Secretaria da Cultura e Turismo, além do Departamento de Fiscalização, contribuiu sobremaneira com nossa ação, concedendo espaço para nossa divulgação neste horário especial do comércio, no período noturno e potencializando ainda mais as vendas”, disse.

Além do comércio, uma equipe estará no Supermercado Santa Cruz do centro. “Mais uma vez, agradecemos todos os proprietários de mercados – Proença, Santa Cruz e Porecatu – que autorizaram nosso carro nos locais e abordagens dos consumidores. Foram iniciativas de muito sucesso, assim como será nesta semana”, destacou.