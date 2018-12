Equipe de Captação de Recursos está na empresa, nesta reta final; cupons custam R$20

publicado em 03/12/2018

A campanha Show de Prêmios não para! Dezembro já começou com a promessa de que este mês será sucesso! A promoção tem mobilizado Votuporanga e região, que não quer perder a oportunidade de ganhar um carro, três motos e uma televisão 49 polegadas LED. Com a proximidade do sorteio, que será no dia 22, a procura está cada vez maior nos pontos de vendas.

Nesta corrente do bem, a Santa Casa de Votuporanga tem mais um parceiro: Vikstar. A equipe de Captação de Recursos está na empresa nesta semana, para potencializar ainda mais a comercialização dos cupons. “A Vikstar é uma das principais companhias instaladas em Votuporanga e emprega milhares de pessoas, sendo um importante apoio para nossa promoção. Agradecemos imensamente a equipe, que nos abriu as portas para falar diretamente com colaboradores. Levamos o carro até lá para incentivar ainda mais a participação e não temos dúvidas de que teremos êxito”, afirmou o coordenador da iniciativa, Jaferton Martins.

Jaferton destacou que este mês será repleto de ações. “Nesta reta final, estamos com um cronograma bem definido com visitas a empresas, restaurantes, no comércio, nos municípios e parceiros. Queremos aumentar nossas vendas, possibilitando ainda mais que Votuporanga e região terminem o ano com estes presentões de Papai Noel”, disse.