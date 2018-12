O sorteio foi realizado na Concha Acústica na manhã de ontem e contou com a presença de autoridades locais

publicado em 22/12/2018

Waldecy Joaquim de Oliveira foi o ganhado do principal prêmio da campanha, o carro zero km (Foto: A Cidade)

Da redação





A Santa Casa de Votuporanga realizou na manhã de ontem o sorteio da campanha ‘Show de Prêmios’. O evento ocorreu na Concha Acústica e contou com a participação de lideranças do hospital, patrocinadores, autoridades locais e população.

O principal prêmio da campanha foi um carro zero quilômetros e quem foi o felizardo de levar o veículo para a casa foi o morador de Votuporanga Waldecy Joaquim de Oliveira. O trabalhador de produção da Facchini compareceu no local para retirar o prêmio e contou ao jornal A Cidade que participou da doação da empresa e ganhou um cupom. “Eu comprei um cupom só, a gente fica meio acelerado. A gente espera ganhar, mas é muito difícil, né? Eu já ganhei uma televisão do comércio e dinheiro da Lotérica Federal”, falou.

O contemplado da primeira motocicleta sorteada, uma Biz, foi o também morador do município Gerson Donizeti Negrini Guirão. O segundo premiado, da outra Biz, não é moradora de Votuporanga. Ana Clara Faria dos Santos é moradora de Fernandópolis e participou da campanha ‘Show de Prêmios’ comprando o cupom em sua cidade.

A terceira motocicleta, uma CG, foi sorteada e será entregue para João Paulo. Por fim, o último prêmio da campanha, uma televisão de 50 polegadas Full HD, foi sorteada para um morador da região noroeste paulista. O premiado foi o Nilo Sérgio Neto, de Santa Fé do Sul.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, o Torrinha, agradeceu a todos os patrocinadores da campanha e a toda população de Votuporanga e região por participar e sempre ajudar o hospital. “Quero agradecer a todos que mais uma vez ajudaram o hospital que é referência para 53 municípios. Nosso pensamento é de ajudar as pessoas que não têm plano de saúde. Atendemos 80% pelos SUS (Sistema Único de Saúde). Agradeço a todos os patrocinadores Ville Gramadão, Cytos, Noroaça e Cantoia Figueiredo. Agradeço também a todos os colaboradores e a população”, disse.

Toda renda arrecada com a campanha será revertida em mais qualidade e humanização dos atendimentos da Santa Casa de Votuporanga.