Titular da pasta do Desenvolvimento Econômico, Flávio Piacenti Junior, entrega certificados aos que concluíram o curso de Eletricista Instalador, parceria com o Senai

publicado em 03/12/2018

O curso gratuito de Eletricista Instalador faz parte da grade de cursos do Programa de Educação Profissional, lançado pela administração do prefeito João Dado. Ofertado em parceria pelo Senai e com acompanhamento do CTMO - Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani", o curso reuniu 11 alunos, com idades a partir de 18 anos, com a 4ª série do Nível Fundamental.

Os certificados estão sendo entregues na sede da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, no Centro do Empreendedor, desde a última sexta-feira (30/11), pelo titular da pasta, Flávio Piacenti Junior, e pelo diretor do CTMO, José Carlos Leme de Oliveira. Além da parte prática, o curso contemplou aulas teóricas de legislação aplicada, com todas as leis que regem o funcionamento de instalações elétricas residenciais, públicas, comerciais e industriais, de acordo com normas técnicas, ambientais e de segurança.