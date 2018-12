Ações desenvolvidas por 17 Secretarias Municipais e Autarquias ao longo de 2018 serão apresentadas à população a partir desta terça-feira (4/12)

publicado em 03/12/2018

A partir desta terça-feira (4/12), a população de Votuporanga poderá conferir todas as ações que a Prefeitura de Votuporanga desenvolveu ao longo de 2018. Abrindo o calendário das audiências públicas anuais, as Secretarias de Governo, da Cidade e de Obras apresentam seus balanços na Câmara Municipal, com início às 14 horas e tempo estimado de uma hora para cada apresentação.

Ao todo, 17 Secretarias Municipais e Autarquias irão expor seus relatórios resumidos de atividades dentro de cronograma que segue até o dia 14 de dezembro. Todas as audiências serão realizadas na Câmara Municipal e abertas ao público. “O Prefeito João Dado implantou esse modelo de prestação de contas todo final de ano. Já criamos esse hábito na equipe de Governo, que durante o ano vai preparando essas informações. Contamos com a participação de toda a comunidade, para que vá acompanhar de perto todas essas prestações de contas e participe com perguntas e sugestões”, disse o Secretário de Governo, César Camargo.

A realização de audiências públicas atende determinação da Lei Orgânica do Município. “Implantamos essa forma de prestar contas à população já no início do nosso Governo. Essas ocasiões são importantes para os cidadãos acompanharem nossas ações, seja de forma direta - para quem tiver oportunidade de ir até à Câmara Municipal, ou por intermédio da imprensa que registra os acontecimentos”, disse o prefeito João Dado.