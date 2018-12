“Esporte para todos” visa descobrir novos talentos; Prefeito João Dado recebe medalha em agradecimento ao incentivo ao esporte

O cenário esportivo em Votuporanga está movimentado. O Prefeito João Dado e o Secretário de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha, reuniram diversos atletas no Parque da Cultura na tarde desta quarta-feira (05/12) para anunciar mais um evento de esportes para a população e também prestar duas homenagens aos atletas campeões do futsal sub 10 e do Clube Atlético Votuporanguense.

A primeira novidade anunciada é de que Votuporanga receberá nos próximos dias o projeto “Esporte para Todos”. Promovido pela Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, o evento tem como objetivo promover a integração e o intercâmbio entre a população e favorecer a descoberta de novos talentos esportivos. Diversos pontos da cidade irão receber os jogos que são voltados para atletas de 13 a 17 anos, e clínicas esportivas, abertas para a comunidade em geral.

O projeto acontece simultaneamente em Jaguariúna, Santos, São José dos Campos, Araraquara, Bauru, Presidente Prudente e Votuporanga, e contará com jogos de futsal, basquete, handbol, futebol Society, vôlei e vôlei de praia, nas categorias masculino e femino. As clínicas serão de badminton, arco e flecha e judô.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente através do site http://www.esporteparatodos.esp.br, ou no local das competições, a partir das 8h. As competições e clínicas terá vagas limitadas, por isso, a organização sugere que os participantes façam suas inscrições pelo site, que já está disponível.

Os locais de realização das competições serão: Futsal, no CEM “Profª Anita Lievana De Camargo”; o Complexo Esportivo “Mario Covas” receberá os atletas do basquete; no Ginásio Esportivo “Hernani De Matos Nabuco”, acontecerão as competições de handebol; o futebol Society será no Complexo Esportivo “Vitor Hugo Jorge Garcia”; o vôlei será na Escola Estadual “Doutor José Manoel Lobo”; e o vôlei de praia no Parque da Cultura.

As clínicas serão em dois locais: arco e flecha e judô acontecerão na Secretaria de Esportes (CSU – Centro Social Urbano); já o Badminton será na quadra do Lanchopão.

Homenagens aos Campeões

Os alunos da Escolinha Elite Futsal em parceria com a Prefeitura disputaram nos últimos meses dois campeonatos. O primeiro, o Troféu Brasil de Futsal, disputado entre 12 cidades, nossa equipe sub 10 terminou em segundo lugar, com uma final emocionante na cidade de Garça, contra o time Show de Bola, de Jundiaí.

O segundo, a Copa Palmeiras de Futsal, foi disputado pelas equipes sub 8, 10, 12 e 16. Os atletas do sub 10 foram os grandes campeões contra a cidade de Cruzália. A goleira Isadora Paixão, levou, ainda, o troféu de goleira menos vazada. Agora, os vencedores irão jogar contra o time do Palmeiras, no Allianz Parque.

Como uma forma de agradecimento aos incentivos da Prefeitura de Votuporanga, os pequenos jogadores entregaram ao Prefeito João Dado uma medalha de ouro, que agradeceu e disse que “é uma alegria ver o nosso futuro com conquistas tão boas no esporte, eles representam o elevam o nome de Votuporanga por diversas cidades”. Os demais times tiveram as seguintes conquistas: sub 8, ficou com o segundo lugar, na disputa contra Jales e o sub 12, ficou em terceiro.