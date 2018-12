Objetivo foi acompanhar as emendas que o Hospital tem e que deverão ser liberadas até o final do ano

A comitiva está acompanhando os trâmites das emendas que devem ser pagas ainda em 2018 (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Diretamente de Brasília. A Santa Casa de Votuporanga está em busca de recursos e conquistas na capital federal. O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, acompanhado do coordenador corporativo, Angelo Jabur Bimbato e assessora de imprensa e Captação de Recursos, Janaina Silva, está visitando os deputados federais e senadores, agradecendo todos que ajudaram a atender as necessidades do Hospital neste ano.

A comitiva está acompanhando os trâmites das emendas que devem ser pagas ainda em 2018 . “Estas viagens à Brasília são sempre importantes para reafirmar as verbas já solicitadas e indicadas para o Hospital e conhecer os novos parlamentares, que estão neste período de transição e se familiarizando com os cargos. O Hospital não possui fins lucrativos e depende exclusivamente dos serviços que presta ao Sistema Único de Saúde (SUS), convênio e particulares e também da captação de receitas para complementar o déficit com SUS, por isso a importância de buscar recursos federais, junto aos parlamentares para garantir parque tecnológico, estrutura e condições favoráveis de atendimento humanizado”, destacou Luiz Fernando.

Na ocasião, o grupo esteve com o parlamentar Fausto Pinato. “Reforçamos nosso pleito de credenciamento de Hospital Ensino. A Santa Casa já realiza este papel, sendo centro de formação, ensino e atuação de importantes especialidades, em especial dos profissionais médicos especialistas e contribui nos processos de inovação assistencial e incorporação tecnológica em saúde. Pinato abraçou a causa desde o princípio e segue em contato com os Ministérios da Educação e Saúde”, afirmou o provedor.