Provedor recebeu o prefeito, diretora de Agricultura e Meio Ambiente e voluntário para agradecer apoio

publicado em 05/12/2018

A Santa Casa de Votuporanga acredita que ninguém faz a diferença na área da saúde sozinho. Por isso, a Instituição possui o projeto “Café com Provedor” com lideranças de toda a região. Nesta terça-feira (4/12), o provedor Luiz Fernando Góes Liévana recepcionou o prefeito de Gastão Vidigal, Roberto Carlos da Silva Breseghello, conhecido como Beto, a diretora de Agricultura e Meio Ambiente, Débora Fernandes, e o voluntário José Marques – Montouro.

Luiz Fernando apresentou dados do Complexo Santa Casa. Ele disse que, somente no ano passado, foram realizados 2.154.284 atendimentos. As estatísticas referem-se a Hospital; SanSaúde; AMEs de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul; Consultórios Municipais; Farmácia de Alto Custo; Unidade de Pronto Atendimento (UPA); Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); Mini-Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”; Centro de Atenção Psicossocial (CAPS); Serviço de Atendimento Especializado (SAE); CAPS – Álcool e Drogas e Policlínica.

O provedor ressaltou o empenho da comunidade, que arrecadou R$1,3 milhão em 2017. “Contamos com Votuporanga e região para nos ajudar. Agradecemos imensamente o evento que vocês promoveram em setembro, o Show de Prêmios, quando repassaram R$15.415,00 para nossa Instituição”, destacou.

O Show de Prêmios envolveu 25 voluntários, que se dedicaram integralmente com toda iniciativa, desde arrecadação de brindes quanto ao preparo da alimentação. Mais de 600 pessoas participaram da campanha, reforçando todo apoio ao Hospital votuporanguense. Foram comercializados cachorros-quentes, espetos de carne, kaftas, refrigerantes, sucos, água e cerveja. Cada cupom custava R$10 reais e as pessoas concorriam a R$800, R$400 e R$200.

O prefeito enfatizou que a população é solidária. “É uma cidade diferenciada, que não mede esforços para contribuir. Nos colocamos à disposição de vocês”, afirmou.