Com média de 350 consultas por mês, plano de saúde traz assistência personalizada e humanizada nas áreas de pediatria e clínica médica

publicado em 10/12/2018

Os interessados em marcar consultas devem ligar com, pelo menos, duas horas de antecedência (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Aguardando na recepção do SanSaúde, a pequena Stefany Castro de Jesus, de quatro anos, está familiarizada com ambiente. Com sua mãe Fabiana Quintino de Castro, a menina será atendida pela pediatra Dra. Regina Celi Esteves Marcelino, profissional que a acompanha desde os seus primeiros passos.

Fabiana conta que a garota irá passar por consulta de rotina. “Desde quando ela nasceu, trago aqui no SanSaúde. Ter médico aqui é muito bom, porque ajuda muito no agendamento do atendimento”, disse. Stefany parece concordar com a mãe. “Eu gosto daqui”, complementou.

Há mais de 10 anos, o SanSaúde possui clínica própria com espaço físico agradável, sistema de ar climatizado, sala de espera e consultórios funcionais onde os atendimentos de consulta médicas são agendados com todo conforto em diversas especialidades como pediatria e clínica médica, razão pela qual, a assistência no ambulatório aumentou. “Nos últimos 12 meses, apenas na especialidade de pediatria, tivemos uma média de 425 consultas mensais, sendo 81,6% destas realizadas na clínica do SanSaúde”, revelou a gerente administrativa Kenya Figueiras da Silva.

O motivo de tamanha demanda? Os inúmeros benefícios para os beneficiários. “Garantimos acessibilidade e diversidade nos dias e horários para agendamento de consultas, assegurando um atendimento rápido, personalizado e eficaz com profissionais qualificados”, destacou.

Kenya enfatizou que a assistência é humanizada. “Nossos pacientes se sentem acolhidos, não apenas pelo ambiente agradável e oferta de atendimentos, mas pela utilização de prontuário eletrônico, que garante ao médico segurança nas informações, diminuindo o tempo gasto no preenchimento de formulários e aumentando a atenção médica frente às demandas do paciente, resultando em uma relação entre médico e paciente mais fortalecida”, disse.