publicado em 05/12/2018

Da redação

No dia 05 de dezembro de 1968, era fundada em Votuporanga a Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente, a Saev Ambiental, com o intuito de melhorar o saneamento básico da cidade. Neste ano, a autarquia comemorou 50 anos de sua existência.

Como forma de agradecimento, a Saev proporcionou durante a manhã de ontem um encontro especial para expor todos os feitos que foram realizados para melhorar a qualidade de vida dos moradores.

Em entrevista à Cidade FM, o prefeito de Votuporanga falou como é importante o papel da autarquia para o município e como é motivo de orgulho para os votuporanguenses. “Para mim é motivo de orgulho, hoje, como prefeito poder falar das décadas de uma autarquia que vem cumprindo rigorosamente o seu dever. A Saev está ofertando água para os próximos 50 anos, nós temos uma oferta abundante de água com uma qualidade de aspecto inigualável em todo país”, falou.

Além do prefeito, antigos funcionários e superintendentes também participaram do evento em homenagem ao aniversário da Saev Ambiental. Discursos e lembranças calorosas foram citadas durante a cerimônia. O atual superintendente Waldecy Bortoloti falou sobre as conquistas durante toda a trajetória.

“É uma alegria fazer parte da história de 50 anos como superintendente, a Saev nasceu em 1968, mas o serviço de água começou em 1958 e de lá pra cá veio evoluindo, com vários administradores e graças a eles é que a Saev é o que é hoje, um conjunto de trabalhos de várias pessoas contribuindo com o município”, disse ao A Cidade.

O superintendente ainda completou que a autarquia trabalha o dia todo para ajudar a população. “Nossos serviços são realizados todos os dias. Nós temos plantão 24h por dia e isso funciona também nos feriados para o bem-estar dos moradores”, afirmou.

Durante os 50 anos de excelente trabalho, a Saev Ambiental obteve inúmeras conquistas importantes para prover água de boa qualidade e a preservação do meio ambiente de Votuporanga. No ano de 1974 foi fundada a primeira represa municipal, que atualmente é responsável pelo fornecimento de 35% da água aos votuporanguenses.

A cidade também está encaminhando para a inauguração do quarto poço profundo, garantido pela Saev Ambiental. O primeiro, com 1.500 metros, foi perfurado em 1986 com o auxílio do ex-prefeito Mário Pozzobon e funcionou até o ano de 2005. Já no ano de 2005, necessitando de mais água, o segundo poço foi perfurado na zona norte com a participação do ex-prefeito Carlos Pignatari. Com a ajuda do ex-prefeito Junior Marão, o terceiro foi perfurado há dois anos, em 2016, na zona sudeste. Por fim, no próximo ano, será inaugurado o quarto poço na zona oeste da cidade, pela gestão do atual prefeito João Dado.

A Saev Ambiental também realiza trabalhos como plantação de arborização, podas de galhos e conta com os pontos do Ecotudo. A autarquia está localizada na rua Pernambuco, nº 4313, no bairro Patrimônio Velho e atende pelo 0800 770 1950 ou pelo sitewww.saev.com.br.