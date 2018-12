A opção pela internet deve ser feita até o dia 31 de janeiro de 2019, a partir dos seguintes site, www.exarnet.eb.mil.br, no caso do Exército e dos Reservistas da Aeronáutica e, para os ex-militares da Marinha, por meio do www.mar.mil.br/exar

Pessoalmente, o reservista tem até o dia 14 de dezembro para regularizar a situação.

Quem deverá realizar o Exar

Deverá realizar o Exar, Oficiais e praças de carreira transferidos para a Reserva Remunerada; Oficiais demitidos do serviço ativo sem perda do posto e patente; Oficiais e praças temporários licenciados, portadores de Certificados de Dispensa de Incorporação (CDI) classificados em "Situação Especial"; Reservistas de 1ª e 2ª Categorias, licenciados nos últimos cinco (05) anos; e Aspirantes-a-oficial R/2 concludentes de OFOR licenciados nos últimos cinco anos.

Atualização de dados

A atualização dos dados cadastrais deverá ser feita pela internet nos quatro primeiros anos. No 5º ano, após ter servido, deverá comparecer à última organização militar em que serviu ou apresentar-se em qualquer quartel ou Junta de Serviço Militar mais próxima de sua nova residência. Para aqueles que vivem no exterior, além da opção online, é possível prestar o Exar por intermédio de uma repartição consular.

Caso o cidadão não faça a apresentação regular dentro do período do Exar, a mesma pode ser feita em qualquer época do ano num quartel das Forças Armadas, bastando estar munido de seu documento de situação militar. Nestes casos, de apresentação depois do período normal, será cobrada uma multa prevista em legislação.

Mais informações podem ser obtidas na Junta de Serviço Militar de Votuporanga pelo telefone 3421-7530. A sede da Junta do Serviço Militar de Votuporanga está situada à Rua Minas Gerais nº 3612, e funciona, das 9 h às 15h.