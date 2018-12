Empresa está recrutando e entrevistando interessados em integrar seu quadro de colaboradores; vagas são específicas para moradores de Votuporanga

publicado em 10/12/2018

O PAT de Votuporanga fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, 4497 (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O processo de recrutamento da Havan segue até o dia 18 de dezembro. O recebimento de currículos e os cadastros estão sendo realizados no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), que fica no Centro do Empreendedor, espaço cedido pela Prefeitura. Sendo assim, é importante ressaltar que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico apenas cedeu espaço para que a equipe de Recursos Humanos da empresa possa executar o cadastro de currículos e efetuar as entrevistas individuais.

Os critérios de atendimento dos candidatos não têm relação com ordem de chegada e são definidos pela empresa, não cabendo à Prefeitura qualquer tipo de interferência, nem mesmo no que tange ao processo de divulgação, que também é norteado pelo marketing da Havan.

O atendimento no PAT, específico para preenchimento de cadastro e agendamento das entrevistas, é feito de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h. A fase seguinte, que compreende as entrevistas com os candidatos diretamente com a psicóloga do RH da Havan, será realizada em horários agendados pela recrutadora, com cerca de 45 entrevistas no período da manhã, a partir das 09h; e mais 45 no período da tarde, a partir das 13h30.

As vagas são destinadas somente para pessoas residentes em Votuporanga, que deverão comprovar o endereço no município, e ainda terem completado 18 anos e concluído o Ensino Médio. O processo seletivo é para as funções de Assistente Administrativo para o setor de RH, Atendente de Loja, Conferente de Estoque, Líder de Loja, Zeladoria, Operador Comercial e de Caixa, Vendedor, Visual Merchandising.