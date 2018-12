Para encerrar a semana, Desenvolvimento Econômico e Votuprev explanaram atividades realizadas durante o ano

publicado em 07/12/2018

A semana se encerra com sete audiências públicas realizadas pela Prefeitura de Votuporanga (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A semana se encerra com sete audiências públicas realizadas pela Prefeitura de Votuporanga na prestação de contas anual. Nesta sexta-feira (7/12), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Instituto de Previdência do Município de Votuporanga – Votuprev apresentaram seus balanços na Câmara Municipal. Na terça-feira (11/12), a Procuradoria Geral do Município e as Secretarias de Trânsito, Transporte e Segurança e da Assistência Social farão explanação de suas atividades.

Desenvolvimento Econômico

Voltada para o planejamento e implementação de políticas públicas para geração de emprego e renda à população, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico apresentou diversas atividades desenvolvidas durante o ano de 2018. Na qualificação profissional, por exemplo, foram mais de 60 cursos gratuitos oferecidos por meio de parcerias entre a Prefeitura e instituições como, Senac, Senai e IFSP. Quase 3 mil vagas de cursos foram ofertadas ao longo do ano em diversas áreas.

O Secretário Flávio Piacenti Junior, também apresentou outras atuações da pasta nos setores da Agricultura, Empreendedorismo, Incra, INSS Digital, PAT, entre outras. “Hoje tivemos cerca de 400 pessoas no Centro do Empreendedor participando do recrutamento da Havan”, informou.

Votuprev

Adauto Mariola, presidente do Instituto de Previdência do Município de Votuporanga – Votuprev, apresentou a última audiência da semana. Com R$ 111 milhões de patrimônio, o Votuprev concedeu, até 31 de outubro, 123 aposentadorias e auxílios a servidores da Prefeitura, Câmara e Saev.

O presidente destacou também a 1ª colocação obtida pelo Votuprev na melhor Gestão Previdenciária entre cidades que possuem de 50 a 100 mil habitantes do Estado de São Paulo. O município ficou à frente de institutos de Itapeva, Olímpia, Assis, Fernandópolis, Mairiporã, Bebedouro, entre outros. No Brasil, considerando o mesmo as cidades do mesmo porte, Votuporanga ficou com o 4º lugar. O estudo, realizado pela primeira vez pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, analisou mais de 2 mil entes que possuem Regimes Próprios de Previdência Social. Entre os critérios avaliados foram conformidade, equilíbrio e transparência na gestão previdenciária.

A realização de audiências públicas atende determinação da Lei Orgânica do Município. Ao todo, 17 Secretarias Municipais e Autarquias irão expor seus relatórios resumidos de atividades dentro de cronograma que segue até o dia 14 de dezembro. Todas as audiências estão sendo realizadas na Câmara Municipal e abertas ao público.