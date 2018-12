O comércio local começará a atender em horário especial na próxima quarta-feira (12)

publicado em 09/12/2018

Ontem, como tradicionalmente ocorre, as lojas associadas à ACV ficaram abertas (Foto: Arquivo)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Votuporanga (Sincomércio), João Herrera Martins, não está nada contente com o horário de funcionamento das farmácias em dias que o comércio fica aberto em horário diferenciado, como ontem.

Em áudio que circula no WhatsApp, João desabafa: “de novo, 12º sábado de 2018, o comércio vai até 18h, o setor de farmácia fecha, só fica o câncer do plantão, prejuízo para a população. Nós vamos encher o s... até o dia que o prefeito e a Câmara de Vereadores se dispuserem a mudar essa situação na cidade. Situação de vila!”.

Ontem, como tradicionalmente ocorre, as lojas associadas à Associação Comercial de Votuporanga (ACV) ficaram abertas das 9h às 18h. Na visão do presidente do Sincomércio, as farmácias deveriam ficar abertas no mesmo horário.

O comércio local começará a atender em horário especial na próxima quarta-feira (12), data que também marca a chegada do Papai Noel. A definição ocorreu com a publicação de um decreto solicitado pela ACV, com o apoio do Sindicato dos Comerciários.

O documento assinado pelo prefeito João Dado estabelece o horário de abertura nos sábados dos dias 15 e 22 de dezembro, das 9h às 18h. Nos dias 12 (quarta), 13 (quinta) e 14 (sexta) de dezembro e entre os dias 17 e 21 de dezembro (segunda a sexta-feira), das 9h às 22h.