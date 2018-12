Evento aconteceu na tarde de ontem no auditório do Centro de Cultura e Turismo ‘Marão Abdo Alfagali’, no Parque da Cultura

A prefeitura municipal de Votuporanga, por meio da Secretaria de Planejamento, lançou durante a tarde desta segunda-feira a revisão do Plano Diretor Participativo da cidade. O evento aconteceu no auditório do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura e contou com a presença de autoridades locais.

O Plano Diretor Participativo atende a lei federal nº 10.257/2001, e é uma ferramenta que planeja o crescimento em todos as áreas do município. De acordo com o secretário de planejamento, Jorge Seba em entrevista ao A Cidade, todas as cidades têm obrigação legal de cumprir. “Este plano é uma obrigação legal que todo município tem de fazer seu plano ou realizar a revisão, como é o nosso caso. O plano é uma ferramenta de planejamento urbano e rural que prevê para a cidade um crescimento equilibrado em todos os seus segmentos”, explicou o secretário.

Nesta ferramenta, todas as atividades desenvolvidas em Votuporanga como o comércio, as habitações, todas as áreas sociais que prestam serviços ao município são atendidas pela revisão do Plano Diretor. “É uma leitura do município que tem que ser feita sobre o que acontece no município, e como que a sociedade quer que o município cresce, seja territorialmente, seja em termo de qualidade de vida”, falou Jorge Seba.

Durante o evento, foram apresentadas todas as etapas do processo de revisão do Plano Diretor Participativo realizadas em diversas reuniões durante todo o ano. “Nós temos que buscar sempre uma melhoria para a cidade, ou seja, é uma discussão durante todo o ano da abrangência municipal e do que as forças produtivas do município fazem. Tudo o que desenvolve o município estão contemplados para serem ouvidos”, disse o secretario de planejamento.