Trabalho segue em andamento por toda a cidade; mais de 1.200 solicitações foram atendidas até outubro

publicado em 06/12/2018

Desde janeiro, mais de 1,5 mil toneladas de massa asfáltica já foram aplicadas em ruas de diversos bairros (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga segue com a operação tapa-buracos por toda a cidade. Desde janeiro, mais de 1,5 mil toneladas de massa asfáltica já foram aplicadas em ruas de diversos bairros. Mais de 1.200 solicitações para o serviço foram atendidas pela Secretaria de Obras até outubro.

O trabalho, coordenado pela Secretaria de Obras, segue em andamento com duas equipes que percorrem as áreas conforme as necessidades. De acordo com o prefeito João Dado, “todas essas ações que objetivam a manutenção da qualidade da nossa malha viária são realizadas de forma contínua, já que Votuporanga é um município que cresce muito e possui uma frota em constante evolução. Trabalhamos com o tapa-buraco, mas também estamos com diversos investimentos em recapeamento”.

Recapeamento

Nesta semana, a Prefeitura também apresentou balanço do Recapeamento. Desde início da gestão do Prefeito João Dado cerca de R$ 4 milhões foram investidos no serviço, permitindo o asfalto novo em mais de 200 quarteirões.

Foram verbas conquistadas na ordem de R$ 600 mil com apoio do Deputado Estadual Carlão Pignatari; outros R$ 987,6 mil do Deputado Federal Jefferson Campos; R$ 200 mil com ajuda do Deputado Estadual Gilmar Gimenes; e outros R$ 1,8 milhão de recursos vindos integralmente do Governo do Estado, por intermédio de articulação realizada pelo Prefeito João Dado junto ao Governador Márcio França. Teve ainda, R$ 490 mil de recursos liberados pelo Governo Federal, por indicação do Deputado Federal Floriano Pesaro.