Estão sendo instalados conjuntos semafóricos, revitalização de ruas e avenidas, sinalização especial, a instalação de placas de nomenclatura de rua na Zona Norte, dentre outras melhorias

publicado em 04/12/2018

As melhorias no trânsito de Votuporanga estão ocorrendo por todas as regiões da cidade. A Prefeitura está investindo em conjuntos semafóricos, sinalização especial, construção de rotatória, sinalização renovada, instalação de radares, revitalização de ruas e avenidas, colocação de abrigos de ponto de ônibus e na instalação de placas de nomenclatura de rua.

“Estamos investindo cada vez mais para aperfeiçoar a mobilidade urbana de Votuporanga. É prioridade dar mais agilidade no trânsito de carros, motos e ônibus, garantindo sobretudo o aumento da segurança no trânsito dos nossos pedestres e condutores”, enfatizou o Prefeito João Dado.

O Secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Jair de Oliveira explica que quatro radares já estão sendo instalados, sendo que as colunas de sustentação já foram colocadas.

Em diversos cruzamentos da cidade, conjuntos semafóricos estão sendo instalados, todos no sistema “onda verde”. Na Rua Rio de Janeiro, em intersecção com as ruas Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Sergipe, os sinaleiros estão sendo colocados, completando o sistema sincronizado, como já ocorre na Rua Paraíba. Os cruzamentos das Ruas Tibagi com Ivaí e das Avenidas Nasser Marão Filho e João Gonçalves Leite também serão contemplados com os novos semáforos. Os cruzamentos, da Mato Grosso com Amazonas, e das Ruas Pernambuco e Tocantins (Praça São Bento) contarão com semáforos para pedestres.

A Rua Ivaí e as Avenidas Antônio Augusto Paes e Vale do Sol foram revitalizadas, assim como a Rua Aristides Galo receberá sinalização especial. E até o final de dezembro, as ruas do eixo binário, terão toda a sinalização de trânsito renovada.

Uma nova rotatória será construída na Avenida Augusto Aparecido Arroyo Marchi, que dá acesso ao Residencial Vida Nova I e II.

Outros quatro abrigos de ponto de ônibus foram colocados, na Rua Dante Furlani (Colinas) e na Rua Pará (em frente à Câmara Municipal); dois pontos na Avenida Emílio A. Hernandes, entre as Avenidas Nasser Marão Jerônimo F. da Costa; e na Avenida Horácio dos Santos, entre as Ruas Eleide B. Bruschi e Francisco Rossini.

Só na Na Zona Norte, cerca de 1 mil novos modelos de placas com a nomenclatura das ruas já foram instalados. Desde o ano passado, a Prefeitura de Votuporanga já instalou mais de 2.800 placas. O trabalho teve início na área central, passando por Avenidas, Marginais e agora chega aos bairros da Zona Norte. O novo modelo foi sugerido ao prefeito João Dado pela Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança.