A informação foi divulgada durante audiência pública na tarde de ontem na Câmara Municipal de Votuporanga

publicado em 07/12/2018

De acordo com os dados apresentados, o Executivo tem 2.651 funcionários, sendo 2.107 ativos e 544 inativos e pensionistas (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Gabriele Reginaldo

A Secretaria Municipal de Administração apresentou na tarde de ontem o balanço dos trabalhos realizados neste ano pela pasta. O secretário Miguel Maturana Filho afirmou que a Prefeitura de Votuporanga gastou R$ 97.494.235,83 com folha de pagamento entre 1º de janeiro a 30 de novembro deste ano.

Ele ainda disse que o Executivo tem 2.651 funcionários, sendo 2.107 ativos e 544 inativos e pensionistas.Durante o período, foram admitidos 133 profissionais e 114 foram demitidos. Os dados ainda apontaram que 1.555 servidores tiveram licença saúde, totalizando 27.227 dias.

Miguel Maturana Filho afirmou que 145 candidatos de concursos públicos foram convocados, sendo 82 do concurso público nº 01/2017, 39 do concurso nº 02/2017 (Educação), nove do concurso nº 03/2017 e 15 do processo seletivo nº 01/2017 (Educação).

A economia nos contratos e contas públicas também foi destacada pelo secretário. Em 2018, cerca de R$ 5,5 milhões foram poupados dos cofres púbicos pelos processos licitatórios.

O secretário explicou que a Secretaria Municipal de Administração atua na coordenação, execução e controle das atividades ligadas às políticas de pessoal e de recursos humanos. A administração fica à frente também dos processos de compras e licitações em todas as modalidades, tendo ainda de cuidar do patrimônio, da limpeza geral dos prédios públicos e da conservação do Paço Municipal.

“Fizemos o rastreamento de veículos, foram 56 rastreadores. O objetivo é o aprimoramento dos controles e gerenciamento dos serviços da frota, otimização do custo e tempo da execução dos serviços da frota, proteção ao patrimônio e atendimento imediato e prestação de socorro”, afirmou o secretário.

Segundo os dados, a Prefeitura ainda investiu R$ 268.155,39 em apólice de seguros para 144 veículos, por meio do decreto nº 10.464 de 20 de junho de 2018, que estabelece normas e procedimentos para a utilização de veículos oficiais do Executivo.