publicado em 04/12/2018

Com o apoio da Prefeitura, Votuporanga sedia entre os dias 7 e 15 de dezembro a 1ª Bienal de Arquitetura e Urbanismo da Região, com o tema “Traços do Sertão”. A organização do evento é da Pró-Associação de Arquitetos e Urbanistas de Votuporanga e Região, e conta ainda com a parceria de diversas instituições parceiras. A Bienal promovida no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” é voltada para profissionais, professores, estudantes, o público em geral e todos os envolvidos na construção das cidades da região.

A proposta do evento é resgatar a história da região, aprofundar o conhecimento da produção arquitetônica local, colocando-se o desafio de torna-la mais próxima do público. Serão realizadas palestras, debates, oficinas e exposições dos trabalhos dos profissionais que atuam e atuaram na região.

Além de uma extensa programação, profissionais que atuam na Prefeitura de Votuporanga ministram palestras e participam de debates nos dias 10, 13 e 14 de dezembro. No dia 10, o tema será Acessibilidade e Código de Obras e Aprovação de Projetos; no dia 13, O Direito à Cidade e a Democratização do Território, e Debate: Direito à Cidade; e 14, Assistência Técnica em Habitação Interesse Social. Todas as palestras, oficinas e rodas de conversas são gratuitas.