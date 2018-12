Prefeitura oferece transporte e alimentação aos estudantes do Instituto Federal e, como contrapartida, Instituto oferece cursos gratuitos para a comunidade

publicado em 26/12/2018

Para isso, no início de cada semestre, o IFSP e a Prefeitura planejam os cursos de acordo com as áreas de maior demanda (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O Prefeito João Dado assinou, na tarde desta quarta-feira (26/12), a renovação dos Acordos de Cooperação com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), Campus Votuporanga, objetivando a continuidade na oferta do transporte escolar, para cerca de 100 alunos em situação de vulnerabilidade social matriculados nos cursos técnicos do Instituto; e da alimentação, para cerca de 300 jovens que permanecem na instituição para estudo em tempo integral, das 7h às 17 horas.

Como contrapartida, o Instituto Federal disponibiliza diversos cursos nas áreas da construção civil, informática, mecânica e elétrica de forma gratuita para a comunidade. Para isso, no início de cada semestre, o IFSP e a Prefeitura planejam os cursos de acordo com as áreas de maior demanda. Neste ano de 2018, cerca de 400 alunos, distribuídos por mais de 20 turmas, foram qualificados com os cursos viabilizados por meio do Acordo.

Para o IFSP, os Acordos são de grande importância, principalmente para os estudantes que garantem sua alimentação na escola e seu transporte, pois, muitos não têm condições de custear essas despesas e acabam não se qualificando. “Essas duas ações garantem a permanência dos estudantes na escola, é uma forma de combater a evasão e dar condições para eles se desenvolverem nos estudos”, disse o Diretor Geral do Instituto, Marcos Furini.