Corrida, capoeira, dança e a festa do título do CAV mostram a importância do incentivo ao esporte em nossa cidade

publicado em 03/12/2018

O Prefeito de Votuporanga, João Dado, acompanhou o Secretário de Esportes e Lazer, José Ricardo da Cunha, no último domingo (02/12), em diversos eventos esportivos que aconteceram na cidade. No total, foram quatro esportes diferentes: corrida de pedestre, capoeira, futebol e finalizando com as apresentações do balé municipal.

Votu Runnig

Logo pela manhã, a visita foi à 29ª edição da Minimaratona “Votu Running”. Ao todo foram 212 atletas inscritos de 26 cidades, incluindo outros estados e uma atleta da Bolívia. A corrida teve o percurso de 6 km e a largada aconteceu com a bela vista do Parque da Cultura. As premiações foram do 1º ao 5º lugar, troféus, além de valores em dinheiro. O 1º lugar recebeu R$ 300, o 2º, R$ 200, o 3º colocado levou R$ 150, R$ 100 para o 4º lugar e R$ 70 para a 5ª colocação.

Festival de Capoeira

Após o fim da corrida, Prefeito e Secretário foram até a quadra esportiva da Vila Marin, para acompanhar a troca de faixas dos capoeiristas das escolinhas de base da Prefeitura que conta com 120 alunos. O 36º Festival de Capoeira contou ainda com a participação de outras cidades, como os grupos: Mareja, Noroeste Paulista e Navalha de Ouro. A realização do evento foi uma parceria entre Prefeitura e Grupo Malungados, sob a supervisão do Mestre Lousado, técnico desportivo da Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga.

No evento, 70 alunos tiveram a honra de trocar suas graduações, que foi da corda verde, a primeira, que representa o aluno batizado até o cordão amarelo e azul, que representa o aluno estagiário, a sexta faixa, de 10 disponíveis até chegar ao tão sonhado cordão branco, de mestre. De acordo com o Mestre de Capoeira, Lousado, “para que o aluno consiga a troca de corda são analisados diversos aspectos, levando em conta sempre a disciplina. Um exemplo claro são os rendimentos escolares, não adianta o aluno ser muito bom no esporte e não ser tão bom na escola, não ter boas notas ou não ter disciplina, tudo isso é analisado, porque a capoeira exige isso, se não está bem em um ou no outro, não pode se graduar”.

CAV

Já no fim da tarde o clima de festa tomou conta dos corações votuporanguenses, depois da vitória do Clube Atlético Votuporanguense, nos pênaltis, em Araraquara, o time conquistou o inédito título de campeão da Copa Paulista 2018. Os jogadores foram recebidos com muita festa, por diversos torcedores, inclusive o Prefeito João Dado e o Secretário José Ricardo. O Clube que disputará em 2019 a Copa do Brasil fez história para nossa cidade. De acordo com o Prefeito “é uma alegria muito grande para Votuporanga um título como esse, mostra como estamos crescendo e nos desenvolvendo nos esportes e tudo isso começa desde cedo. Nossas crianças têm diversas opções de esportes para treinar e se aperfeiçoar gratuitamente em vários bairros da cidade. Esse incentivo é muito importante para nossas futuras gerações”.

Festival de Balé

Em clima de festa, a noite foi encerrada com música e dança. O 25º Festival de Danças reuniu 500 alunas da Escola Municipal de Ballet, com idade a partir de 5 anos. O tema deste ano foi “Os Tesouros do Mar”. Familiares e toda a comunidade puderam prestigiar e conferir o trabalho realizado pelas professoras Márcia Cristina e Juliana Zoccal, que encantou quem foi até a Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”.

O Secretário de Esportes e Lazer, José Ricardo disse que “prestigiar todos esses eventos é uma forma de incentivar nossos atletas e também quem ainda está pensando em iniciar uma atividade, até mesmo por hobbie. Todas as conquistas desde o começo do dia, com a corrida, depois os alunos da capoeira e as apresentações lindas de nossas alunas, até o título importante do CAV nos mostra os resultados de acreditar e incentivar o esporte em nossa cidade”. E acrescentou “nós continuaremos nesse ritmo, levando o nome de Votuporanga para todos os cantos através dos nossos atletas e do esporte”.