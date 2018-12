Evento será às 16 horas no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”

publicado em 14/12/2018

Durante o evento, serão apresentadas as etapas que compõem o processo e a estrutura institucional criada para sua condução (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito João Dado, acompanhado do Secretário de Planejamento do Município, Jorge Seba, lançam, nesta segunda-feira (17/12), o processo de revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga. O evento é voltado para representantes da sociedade civil organizada e será realizado às 16 horas, no auditório do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura.

A revisão do Plano Diretor Participativo tem como objetivo atender à Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), que define o Plano como o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana dos municípios. Durante o processo, que deverá se estender por 12 a 15 meses, serão avaliadas e atualizadas as diretrizes de desenvolvimento municipal estabelecidas no Plano Diretor Participativo aprovado em 2007.





Durante o evento, serão apresentadas as etapas que compõem o processo e a estrutura institucional criada para sua condução, ambas formalizadas por meio do Decreto Municipal nº 10.880/2018.





Na mesma ocasião, também será divulgado o Edital de Chamamento Público para a composição do Comitê de Delegados que acompanhará o processo de revisão. Os delegados serão indicados por órgãos públicos, entidades civis e movimentos populares com atuação no município, e terão por atribuição avaliar, propor sugestões e aprovar os produtos elaborados durante as etapas que compõem o processo de revisão.