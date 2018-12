Como o número de veículos é alto, a Prefeitura fez uma exposição deles no último sábado

publicado em 03/12/2018

Renovar a frota municipal para melhorar ainda mais os serviços oferecidos à população é um dos objetivos da gestão do Prefeito João Dado. Em dois anos de Governo, 50 novos veículos foram adquiridos, a maior parte para transporte escolar, de pacientes e ambulâncias. O valor total gira em torno de R$ 6 milhões, entre recursos próprios, estaduais e federais.

Como o número de veículos é alto, a Prefeitura fez uma exposição deles no último sábado (1/12) na avenida Francisco Ramalho de Mendonça, no Parque da Cultura. Secretários, vereadores e imprensa estiveram no local no início da manhã. O Prefeito falou sobre a importância do investimento. “Votuporanga é uma cidade em franco desenvolvimento e, como governantes, precisamos garantir a qualidade dos serviços e também sua ampliação. Assim, a renovação da frota se fazia fundamental, principalmente no setor da Educação em que muitos veículos estão atingindo 10 anos de uso e somos obrigados a trocá-los. Na Saúde também temos que continuar investindo para garantir o atendimento de ambulâncias e transporte de pacientes e, para isso, adquirimos já 15 veículos e vamos continuar trabalhando para conseguir outros mais”, observou.