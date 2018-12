A carreta sairá da frente da rádio às 15h30, vai passar pelas principais ruas de Votuporanga e a chegada será na praça São Bento

publicado em 22/12/2018

Da redação





Atenção criançada! Neste domingo a rá dio Cidade FM traz para Votuporanga a Carreta Alegria. Ela estará em frente a rádio Cidade para levar as crianças para um passeio às 15h30. Durante a trajeto a garotada pode realizar seus pedidos para o Papai Noel e aproveitar o passeio por Votuporanga com muito refrigerante, sorvete e distribuição de balas.