Programa de Medicina Preventiva conta com a participação dos cursos de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina e Nutrição

publicado em 10/12/2018

Interessados em participar devem entrar pelo telefone (17) 3405-9999, ramal 835 (Foto: Divulgação/Unifev)

A parceria entre os cursos de Saúde da Unifev e o Programa de Medicina Preventiva da Unimed resultou em 4.166 atividades voltadas a pessoas da terceira idade, desde o seu início no Centro Universitário de Votuporanga, em abril deste ano. Como encerramento do semestre, os participantes realizaram uma confraternização na Quadra Poliesportiva do Campus Centro, na última sexta-feira (dia 07).

Ao todo, 65 pacientes da Unimed participam do Programa, cujo objetivo é promover mais qualidade de vida aos atendidos. Integram o convênio as graduações em Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina e Nutrição da Unifev.

Além das ações semanais relacionadas à área da Saúde, com o apoio das colaboradoras das Bibliotecas da Instituição, o Medicina Preventiva conta com o projeto Clube do Livro. Mensalmente, são promovidos encontros com os beneficiários, a fim de compartilhar leituras e vivências. Também são trabalhados exercícios para memória e concentração e pinturas com lápis de cor.

De acordo com a coordenadora do Programa, Renata Martinelli de Resende Borges, na próxima semana, os participantes passarão por uma avaliação final, cuja finalidade é apresentar os resultados obtidos. “Não há palavras para descrever os benefícios que todas essas ações trazem para eles. Só temos a agradecer pelo empenho e profissionalismo dos docentes e alunos dos cursos envolvidos. Temos certeza que retornaremos com força total em 2019”, completou.

Atividades

Sob a responsabilidade dos alunos de Enfermagem e das Ligas Acadêmicas de Cardiologia e de Clínica Médica do curso de Medicina da Instituição são promovidos atendimentos aos pacientes do Hospital da Unimed, em casos intercorrentes, além da organização de palestras educativas.

Enquanto a graduação em Biomedicina realiza a avaliação dos exames médicos e o encaminhamento dos resultados, fica a cargo do curso de Farmácia as orientações necessárias sobre armazenamento e administração de remédios, assim como as prescrições medicamentosas.

Por sua vez, a graduação em Fisioterapia promove atividades fisioterapêuticas relacionadas às áreas Cardiovascular/Musculoesquelética, Reabilitação Cardíaca e Neurológica, e os alunos de Educação Física desenvolvem exercícios aeróbicos com os atendidos. As atividades resultam em benefícios expressivos, como aumento de tônus muscular e coordenação motora, estímulo do metabolismo, melhoria da autoestima, das capacidades funcionais e do bem-estar físico e psicológico dos pacientes.

Por fim, o acompanhamento das patologias e o controle do Índice de Massa Corpórea (IMC) dos participantes são feitos pelos estudantes do curso de Nutrição, que também realizam aulas práticas, com o preparo de receitas saudáveis, na Clínica de Nutrição da Unifev.

Todas as atividades são realizadas por alunos das graduações envolvidas, sempre sob a supervisão de docentes.