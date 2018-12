A abertura do comércio à noite contou com a apresentação da Banda Musical 'Zequinha de Abreu' e do Coral de Violas 'A Voz do Sertão'

publicado em 13/12/2018

O bom velhinho da Associação Comercial de Votuporanga (ACV) chegou na Concha Acústica (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Gabriele Reginaldo

Gabriele Reginaldo





O Papai Noel chegou ontem à noite em Votuporanga. O bom velhinho da Associação Comercial de Votuporanga (ACV) passou pela avenida Emílio Arroyo Hernandes, em um calhambeque, e chegou na Concha Acústica “Professor Geraldo Alves Machado”, onde foi realizada uma grande festa. Na oportunidade, ele recebeu a chave simbólica de Votuporanga das mãos do prefeito João Dado, ao som da banda musical Zequinha de Abreu.

“É um gesto simbólico em que a gente, ao entregar a chave da cidade, está dizendo para o Papai Noel cuidar da nossa cidade e da gente. É uma forma do espírito do Natal vir para Votuporanga. É o espírito do Natal renascendo”, explicou o prefeito.

O evento marcou também a abertura do comércio em horário especial na noite de ontem. Segundo o decreto publicado no dia 31 de novembro pela Prefeitura de Votuporanga, ficou definido que as lojas associadas da ACV ficarão com as portas abertas no período noturno hoje e amanhã e entre os dias 17 e 21 de dezembro (segunda a sexta-feira), das 9h às 22h. Já no dia 23 (domingo), as lojas ficarão abertas das 9h às 14h e no dia 24 (segunda-feira), das 9h às 16h.

Depois do fechamento no feriado de Natal (25), o comércio volta a abrir no dia 26 (quarta-feira), das 13h às 18h. No dia 31 (segunda-feira), as lojas atenderão das 9h às 16h, retornando no dia 2 de janeiro (quarta-feira), das 13h às 18h.

Em entrevista ao A Cidade, o presidente da Associação Comercial de Votuporanga, Valdeci Merlotti, falou sobre a chegada do Papai Noel em um calhambeque. “Todo mundo estava curioso e a chegada foi diferente, em um carro antigo, que lembra o ‘Natal em família’. Todo ano a gente inova e nesse ano pensamos em trazer os velhos tempos”, afirmou o presidente da ACV.

Para encerrar a noite, a partir das 21h, o Coral de Violas “A Voz do Sertão”, do Centro de Folclore e Cultura de Votuporanga, se apresentou na Concha Acústica.

‘Natal em família ACV’

A campanha ‘Natal em família ACV’ está sendo realizada nas lojas associadas da entidade. Os consumidores têm até o dia 31 de dezembro para preencher os cupons para concorrer a 12 prêmios. O consumidor poderá ganhar um carro, uma TV 4K de 40 polegadas ou 10 vales-compras de R$ 300 cada.