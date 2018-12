Com esses números, a expectativa é que a “disputa” seja de pelo menos oito pessoas por vaga para trabalhar na loja

No primeiro dia para entrega de currículos, a fila ficou bastante extensa no Posto de Atendimento ao Trabalhador (Foto: A Cidade)

É grande o número de pessoas buscando uma vaga de emprego na Havan em Votuporanga, loja que deve ser inaugurada somente em março. Aproximadamente 1.300 candidatos concorrerão a um posto na empresa.

A reportagem do jornal A Cidade esteve no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), onde os currículos são entregues e obteve a informação que até terça-feira (18), último dia para cadastro, a Havan deve receber aproximadamente 1.300 currículos.

Com esses números, a expectativa é que a “disputa” seja de pelo menos oito pessoas por vaga para trabalhar na empresa. Além dos cidadãos que levam currículos no PAT, que fica no Centro do Empreendedor, há aqueles que enviam por e-mail.

Apesar do local ser de responsabilidade da Prefeitura de Votuporanga, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico apenas cedeu espaço para que a equipe de Recursos Humanos da empresa possa executar o cadastro de currículos e efetuar as entrevistas individuais.

O atendimento no PAT, específico para preenchimento de cadastro e agendamento das entrevistas, é feito das 8h30 às 16h.

As vagas são destinadas somente para pessoas residentes em Votuporanga, que deverão comprovar o endereço no município, e ainda terem completado 18 anos e concluído o Ensino Médio. O processo seletivo é para as funções de assistente administrativo para o setor de RH, atendente de loja, conferente de estoque, líder de loja, zeladoria, operador comercial e de caixa, vendedor, visual merchandising.

O PAT de Votuporanga fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, 4497.