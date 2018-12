De acordo com o 1º sargento Mário Denis Machado, esta é a primeira vez que ele assume o cargo de chefe de instrução

publicado em 18/12/2018

O 1º sargento Mário Denis Machado, chegou na última semana para assumir o lugar do sargento Heroíto Gomes (Foto: Fábio Ferreira/A Cidade)

Gabriele Reginaldo

Votuporanga recebeu o novo chefe de instrução do Tiro de Guerra. O 1º sargento Mário Denis Machado, chegou na cidade na última semana para assumir o lugar do sargento Heroíto Gomes. De acordo com o sargento, esta é a primeira vez que ele assume o cargo de chefe de instrução. Ele esteve na Cidade FM na tarde desta segunda-feira, onde falou sobre a sua vinda para Votuporanga.

Mário Denis Machado afirmou que é de São Vicente (SP), onde ficou até a idade de prestação do serviço militar, sendo que foi aprovado no concurso aos 19 anos para a Escola de Sargentos de Três Corações (MG).

“Naquela época, eu não tinha a visão de ser militar. Eu tenho um familiar que é do Exército, hoje é aposentado, e eu passava as férias com ele que estava à frente do Tiro de Guerra de Araçatuba e ele me incentivou a prestar o concurso, fui aprovado e segui carreira. Depois que entramos no Exército, que é uma ótima instituição, seguimos fazendo os cursos e sou muito feliz e passou a ser uma vocação da qual tenho muito orgulho de fazer parte”, afirmou durante entrevista para a Cidade FM.

O sargento Denis afirmou que dará continuidade nos trabalhos realizados pelo sargento Heroíto em Votuporanga. “Cheguei na última segunda-feira e tenho conhecimento dos trabalhos e deixei claro ao sargento Heroíto e às autoridades que daremos continuidade a todo trabalho desenvolvido por ele, que foi um trabalho de excelência. Vamos ter um desafio enorme em substituir o sargento Heroíto pelo trabalho junto com as crianças, no projeto Soldado Mirim, que deixou muitas crianças felizes e vamos dar prosseguimento com o objetivo de até tentar melhorar de alguma forma. Tive o contato com várias autoridades e em outubro passei uma semana aqui em Votuporanga para conhecer o projeto”, garantiu.