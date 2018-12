Em virtude de um rompimento na caixa que interliga galerias, buraco foi aberto na via; Secretaria de Obras já iniciou os reparos

publicado em 29/12/2018

A previsão de conclusão é até o final da próxima semana (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga

Motoristas que trafegam pela Avenida Emílio Arroyo Hernandes devem ficar atentos. A Secretaria de Obras está executando reparos em um buraco aberto na via no sentido centro/bairro, próximo ao Bairro Jardim Belas Águas. No local há um desvio para o outro lado da avenida, portanto, uma pista foi dividida para tráfego nos dois sentidos de direção.