Carreta do Hospital do Amor atendeu nesta segunda-feira, comerciantes associadas e comerciárias que trabalham em lojas associadas; objetivo foi levar prevenção e orientação sobre o câncer de mama

publicado em 04/12/2018

A segunda-feira (3/12) foi movimentada na praça São Bento, em Votuporanga. A ACV – Associação Comercial de Votuporanga promoveu mais uma ação voltada para o cuidado com suas associadas e comerciárias de lojas associadas, trazendo para o município a carreta do Hospital do Amor. Mais de 40 mulheres participaram da ação.

Durante toda a tarde, foram realizadas mamografias. O exame preventivo ajuda a diagnosticar o câncer de mama, atualmente entre os que mais matam no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, se descoberto precocemente as chances de cura ficam em torno de 90%.

“As mulheres que tiverem alteração na mamografia serão encaminhadas para que façam novos exames e o acompanhamento médico”, destacou a enfermeira Ariane Muniz Cassuchi, responsável pela Unidade Móvel.