Obras continuam nas Zonas Norte, Sul, Leste e Oeste e também na área Central

publicado em 04/12/2018

Nos últimos dois anos, a Prefeitura de Votuporanga já recapeou mais de 200 quarteirões com investimento na ordem de R$ 4 milhões de recursos vindos das esferas Estadual e Federal, por intermédio de articulação realizada pelo Prefeito João Dado. As obras de recapeamento ainda estão sendo realizadas e passarão por diversos pontos em toda a cidade.

A Zona Norte, até o momento, foi contemplada com o maior número de ruas, sendo 64.268,55m², que correspondem a 80 quarteirões. A região Sul foi a primeira a receber as melhorias e teve 53 quarteirões recapeados, correspondendo ao total de 42.436,01 m².

Já na Zona Leste, foram 18.968,22 m², um total de 24 quarteirões. Na Zona Oeste, 11.853,77 m², o equivalente a 15 quarteirões. A área Central também está recebendo melhorias em 3.146,55 m² de 4 quarteirões, entre eles consta um trecho da Rua Bahia.

Foram cerca de R$ 600 mil conquistados com apoio do Deputado Estadual Carlão Pignatari; outros R$ 987,6 mil do Deputado Federal Jefferson Campos; R$ 200 mil com ajuda do Deputado Estadual Gilmar Gimenes; e outros R$ 1,8 milhão de recursos vindos integralmente do Governo do Estado, por intermédio de articulação realizada pelo Prefeito João Dado junto ao Governador Márcio França.

Além das áreas contempladas, outros 27 quarteirões de ruas nas proximidades do bairro Vila América e da região norte da cidade também receberam obras de recapeamento, logo nos primeiros meses de Governo do Prefeito João Dado. Naquela ocasião, foram investidos R$ 490 mil de recursos liberados pelo Governo Federal, por indicação do Deputado Federal Floriano Pesaro.