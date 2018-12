Quem comprar nas lojas associadas à ACV concorrerá a diversos prêmios da campanha “Natal em família ACV”

publicado em 17/12/2018

Até o final da campanha, cerca de 400 mil cupons devem ser distribuídos.Até o final da campanha, cerca de 400 mil cupons devem ser distribuídos (Foto: Divulgação/ACV)

Faltam poucos dias para o Natal e quem ainda não comprou os presentes de fim de ano, pode aproveitar o horário extra do comércio de Votuporanga, que continua esta semana. A abertura é tradicional e atrai para a cidade milhares de pessoas de outros municípios da região, além da população local.

Esta semana, até sexta-feira (21/12), as lojas associadas à ACV – Associação Comercial de Votuporanga ficarão abertas das 9h às 22h, no sábado (22/12), das 9h às 18h. Já no domingo, o horário será das 9h às 14h.

Na semana que vem, o comércio também funciona em esquema especial. Na véspera do Natal (24/12), a abertura será das 9h às 16h e no dia 26 de dezembro (quarta-feira), das 13h Às 18h. “O horário tem atraído muitos consumidores desde o primeiro dia, que também estão participando da tradicional campanha de natal da Associação. A nossa expectativa é que as vendas aumentem entre 5% e 10%, na comparação com o mesmo período do ano passado”, comemorou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.

Quem comprar nas lojas participantes da campanha “Natal em família ACV”, até o dia 31 de dezembro, concorrerá a 1 carro 0km, 1 TV 4K de 40 polegadas e 10 vales-compras de R$300 cada. O sorteio dos vales-compras será nesta quinta-feira (20/12), já dos demais prêmios em 5 de janeiro. Até o final da campanha, cerca de 400 mil cupons devem ser distribuídos.

