A Havan inicia o processo de seleção de candidatos para as vagas da filial Votuporanga

publicado em 06/12/2018

A Havan inicia o processo de seleção de candidatos para as vagas da filial Votuporanga (SP). Os interessados devem comparecer ao PAT local (Rua Barão do Rio Branco, 4497), a partir de amanhã, 7 de dezembro, das 8h30 min às 16h, com currículo impresso, carteira de trabalho e documento oficial com foto para avaliação e agendamento de entrevista.

As 150 vagas disponíveis são para os cargos de: líder, assistente administrativo (RH), operador de caixa, auxiliar de vendas e visual merchandising, vendedor (eletro/eletrônico e serviços), conferente de estoque, fiscal de loja e zelador.