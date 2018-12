Primeiro dia de audiências públicas contou com balanços das Secretarias de Governo, da Cidade e de Obras Texto comum da página

publicado em 04/12/2018

Nesta quarta-feira (5/12), segundo dia de audiências públicas anuais da Prefeitura de Votuporanga, equipes do Fundo Social de Solidariedade, presidido pela primeira-dama Mônica Pesciotto de Carvalho, e da Secretaria Municipal de Planejamento irão apresentar as ações desenvolvidas durante este ano. Interessados devem comparecer à Câmara Municipal a partir das 15h.

Nesta terça-feira (4/12), as Secretarias de Governo, da Cidade e de Obras abriram o calendário das audiências. Diversas atividades promovidas pelas pastas foram apresentadas aos vereadores presentes.

Governo

Responsável pelos atos oficiais do Gabinete do Prefeito, o titular da Secretaria de Governo, César Camargo, apresentou números de Leis, Decretos, Portarias e outros documentos publicados no Diário Oficial Eletrônico do Município. As ações do Departamento de Cerimonial e Comunicação Social também foram demonstradas pelo Secretário que estava acompanhado da Chefe do Departamento, Fabíola Fiorentino. Foram mais 1,1 mil releases enviados para os veículos de comunicação da cidade e região, atingindo quase 200 mil contatos cadastrados no banco de dados do Departamento.

Cidade

O secretário da Cidade, Marcelino Poli, apresentou o balanço das ações da Secretaria, que é responsável pela administração do Cemitério e Velório Municipal, Terminal Rodoviário, Defesa Civil e Procon. Entre os serviços prestados pela pasta estão os de roçagem, jardinagem, limpeza e manutenção de cerca de 65 praças e 50 avenidas da cidade. “Temos uma equipe coesa e competente que está empenhada em deixar nossa cidade no melhor estado a pedido do Prefeito João Dado”, explicou o Secretário.

Obras

A última apresentação foi da Secretaria de Obras, representada no ato pelo assessor da pasta, Waldir Petenucci. Entre as atribuições da unidade estão o acompanhamento de obras terceirizadas pela Prefeitura, manutenção de estradas rurais, operações tapa-buraco, entre outras.

A realização de audiências públicas atende determinação da Lei Orgânica do Município. Ao todo, 17 Secretarias Municipais e Autarquias irão expor seus relatórios resumidos de atividades dentro de cronograma que segue até o dia 14 de dezembro. Todas as audiências estão sendo realizadas na Câmara Municipal e são abertas ao público.