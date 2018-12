Apresentações são gratuitas e abertas a toda a comunidade; calendário do Festividades na Concha segue até o dia 22 de dezembro

publicado em 14/12/2018

A abertura do Festividades na Concha aconteceu na última quarta-feira (12/12) com apresentação da Banda Musical Zequinha de Abreu (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O final de semana será de eventos culturais na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”. Em meio à programação do Festividades na Concha, neste sábado (15/12), haverá a reapresentação do 5º Espetáculo de Dança "Selvagem" do Estúdio Mariana Maricato, às 20h30. No domingo (16/12), o palco da Concha recebe o show "Semente do Canto – Voz, Violão e Poesia", com Zu Laiê Breviglieri, a partir das 20h30, por meio do Edital Bolsa Cultura. E, no mesmo horário, às 20h30, a Banda Musical Zequinha de Abreu se apresenta na Praça Dr. Fernando Costa.

A abertura do Festividades na Concha aconteceu na última quarta-feira (12/12) com apresentação da Banda Musical Zequinha de Abreu, marcando a chegada do Papai Noel, que recebeu a chave da cidade das mãos do Prefeito João Dado.





Programação

Na segunda-feira (17/12), os integrantes do NIAC (Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas) realizarão o Flash Mob, com início às 20h, na rua Amazonas (entre as ruas Santa Catarina e Alagoas). A partir das 20h30, o palco da Concha Acústica recebe a "Cantata de Natal", com o Coral Workship Voice, do tenor Miqueias.

Ainda nas festividades do dia 17, está incluso o emocionante espetáculo da Orquestra Sinfônica e Coral Canto Livre da Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’”, a partir das 15h, nos corredores da Santa Casa de Votuporanga. A apresentação conta com um repertório alusivo ao natal, que terá cerca de 45 minutos de duração, para não atrapalhar as atividades do local.

Na terça (18/12), haverá duas atrações a partir das 20h30, apresentação da Banda Musical Zequinha de Abreu na Rua Amazonas (entre as ruas Tocantins e Tietê) e, na Concha, o espetáculo "Caixinha de Música", do Coral Canto Livre, sob a regência do Maestro Márcio Zarsi.

Dando sequência, na quarta-feira (19/12), mais uma edição do Flash Mob do NIAC, às 20h na Rua Amazonas (entre Santa Catarina e Alagoas), e a partir da 20h30, ocorrerá o "Musical de Natal", com Thiago Gualberto, da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Votuporanga, na Concha Acústica.

A quinta-feira (20/12) trará várias atrações às 20h30 em diferentes pontos: na Praça Dr. Fernando Costa com a Banda Musical Zequinha de Abreu, e na Rua Amazonas (entre Mato Grosso e Santa Catarina) acontecerá o espetáculo de dança Hip Hop Party 2018, por meio do Edital Bolsa Cultura, e na Concha Acústica, acontecerá a apresentação teatral "NIAC In Cena 2018", do Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas.

No penúltimo dia de apresentações, sexta-feira (21/12), ocorrerá, às 20h, Flash Mob Swing Dance na Rua Amazonas (entre Santa Catarina e Alagoas), por meio do Edital Bolsa Cultura. Em seguida, às 20h30, a apresentação será da Orquestra Projeto Sinfônico da Escola Municipal de Artes, sob a regência do Maestro Mazinho Sartori.

Para encerrar o evento, no sábado (22/12), estará no palco da Concha a Banda Válvera, a partir das 21h.