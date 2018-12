O processo seletivo para a contratação das vagas segue até a próxima semana

07/12/2018

O PAT de Votuporanga está localizado na rua Barão do Rio Branco, 4466 e atende das 8h30 às 16h30 (Foto: A Cidade)

O primeiro dia do processo para contratação dos funcionários da Havan em Votuporanga foi representado por fila extensa. Os candidatos estavam aguardando na calçada do Posto de Atendimento ao Trabalhador, PAT, localizado na rua Barão do Rio Branco, chegando até a esquina da rua Sergipe.

Em conversa ao A Cidade, a representante do setor do RH da empresa, Daniela Garcia disse que ficou surpresa com a quantidade de pessoas que demonstraram interesse nas oportunidades logo no primeiro dia. “Quando chegamos na cidade, eu não imaginei que teria essa procura toda e estamos fazendo de tudo para atender os candidatos o quanto antes e dar oportunidade a todos”, falou.

O processo seletivo é muito simples. Os interessados devem trazer o currículo no PAT no local para emitir o encaminhamento e posteriormente serem entrevistados pela representante. “O PAT emite o encaminhamento e depois eu atendo todos em um determinado horário, ou no período da manhã ou no período da tarde, onde eu passo as informações necessárias e tiro as dúvidas”, explicou a Daniela.

A empresa está ofertando 150 vagas distribuídas em diversos setores e a expectativa dos concorrentes são as melhores possíveis. Isabeli, que está desempregada há pouco mais de um mês, estava quase no fim da fila, mas não perdeu as esperanças. “Estou desempregada há um mês e meio, e são muitas vagas, por isso estou bem confiante e espero conseguir uma oportunidade como vendedora ou balconista”, contou ao A Cidade.

Já Yara está desempregada há nove meses e acredita que a empresa é um bom lugar para trabalhar. “Acho que a Havan é uma empresa muito interessante para trabalhar, então espero conseguir uma dessas vagas”, disse a candidata.

Os interessados devem levar o currículo no PAT local até a próxima semana para participarem do processo seletivo. “Os currículos devem ser entregues o quanto antes, porque a procura está sendo bem grande e devem comparecer até a próxima semana, no entanto, as entrevistas serão feitas a partir de hoje”, finalizou a representante do RH, Daniela Garcia.