Para a decoração, Fundo Social de Solidariedade fez gincana com alunos da rede municipal de Educação e colaboração da Saev Ambiental

publicado em 07/12/2018

Entre as peças produzidas estão árvores, anjos, estrelas, flores, guirlandas e torres (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A fachada do Paço Municipal (Rua Pará, 3227) está recebendo enfeites natalinos feitos com 8,5 mil garrafas PET. A decoração bastante colorida está sendo feita pela primeira vez no prédio da Prefeitura e faz parte do projeto “Natal Espetacular” realizado pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (Fussesp) em parceria com diversos municípios do Estado. Em Votuporanga, é coordenado pelo Fundo Social de Solidariedade.

Entre as peças produzidas estão árvores, anjos, estrelas, flores, guirlandas e torres. A atividade tem a parceria das Secretarias Municipais da Educação, Saev Ambiental, Assistência Social, Direitos Humanos e Obras.

Arrecadação

As garrafas foram arrecadadas por meio de uma gincana realizada no mês de outubro e novembro pelos alunos da rede municipal de Educação. A Saev Ambiental também colaborou com a arrecadação.

Conforme explica Maristela Maranho, uma das coordenadoras do projeto e Abílio Calile Junior Educador Ambiental e coordenador do Projeto Maritaca nas escolas, o aluno que conseguisse arrecadar o maior número de pets, ganharia uma bicicleta, tornando-se o campeão e levando para casa a bicicleta de aro 24 e marchas. O aluno vencedor do CEM “Pofº Faustino Pedroso”, foi Brayan Luiz Sabino Amaro. O prêmio foi doado pelo Vereador Rodrigo Beleza.

De acordo com a presidente do Fundo Social de Solidariedade e Primeira-dama do município, Mônica Pesciotto de Carvalho, “a gincana com os alunos é um ato nobre e sustentável que incentiva a preservação do Meio Ambiente e embeleza a nossa cidade com as cores e luzes do Natal”.

Decoração de Natal

Neste ano, a parceria público-privada tem sido o modelo adotado pela gestão do Prefeito João Dado para executar a decoração natalina da região central da cidade, onde diversas empresas estão colaborando com a iniciativa.

As proximidades da Concha Acústica “Profº Geraldo Alves Machado” estão sendo decoradas para receber os visitantes. A nova Casa do Papai Noel está na Praça Cívica. A doação de materiais foi feita por diversas instituições da cidade, entre elas, Unifev, HSA, Malta Iluminação, Cantóia Figueredo, Airvo e Associação Comercial de Votuporanga. Alguns materiais da decoração de anos anteriores também foram reutilizados. “A união de forças em prol do bem comum do povo é uma maneira que encontramos de driblarmos a crise financeira e continuarmos oferecendo diversos serviços graças ao engajamento social de muitas empresas e instituições”, disse o Prefeito João Dado.