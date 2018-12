Com a saída de Guanaes, o CAV acertou com Dorita, que era auxiliar técnico de Doriva

publicado em 09/12/2018

Dorita será o técnico do CAV (Foto: Reprodução/Facebook)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O que era praticamente cer to se confirmou: o técnico Rafael Guanaes deixou a Votuporanguense e foi para o Atlético Paranaense. A diretoria do CAV já acertou com Eduardo Souza, o Dorita, auxiliar técnico de Doriva.

Dorita nasceu em Votuporanga e começou a trabalhar com Doriva no Ituano. Na oportunidade, os dois desempenhavam a mesma função de auxiliar. A parceria, um pouco mais à frente, já com Doriva no papel de treinador, continuou. Eduardo acompanhou Doriva no São Paulo, Vasco, Ponte Preta e Bahia.

Doriva treinará o Criciúma, portanto Dorita abriu mão de ser auxiliar em Santa Catariana para assumir o CAV.

Em conversa com o jornal A Cidade na manhã de ontem, Stringari ressaltou as qualidades de Guanaes e lembrou que quando a diretoria do CAV contratou o treinador, a grande maioria “torceu o nariz”. “Agora, o fato do Atlético Paranaense vir buscar um treinador aqui mostra que o trabalho é bem feito, e isso nos deixa felizes”, comentou.

Guanaes

Ontem, o Clube Atlético Votuporanguense informou que Guanaes aceitou a proposta do Atlético Paranaense. Sendo assim, Rafael não é mais o treinador da Votuporanguense. O treinador foi para o sub-23 do Furacão e comandará o time na 1ª Divisão do Campeonato Paranaense. “O CAV agradece Rafael Guanaes pelo tempo de serviço prestado, pela dedicação diária ao clube e pelo título inédito da Copa Paulista conquistado. Também desejamos muita sorte a esta nova jornada de trabalho”.