App, resultado de trabalho final da disciplina de Imunologia, tem o objetivo de oferecer as principais informações sobre o tema, diagnóstico e alimentos de risco

publicado em 06/12/2018

O aplicativo, totalmente gratuito, já está disponível para download na Play Store (Foto: Divulgação/Unifev)

O aluno do 4º período do curso de Nutrição da Unifev Kauan Francisco Brito, 22 anos, lançou, recentemente, um aplicativo para celular que oferece aos usuários as principais informações sobre alergia alimentar. O app foi desenvolvido como trabalho final da disciplina de Imunologia, ministrada pelo Prof. Dr. Roberto Grassi Malta.

De acordo com o universitário, a ideia surgiu da necessidade de alertar as pessoas sobre o tema. “Por experiência familiar, já que minha mãe tem alergia ao trigo e intolerância à lactose, este é um assunto que deve ser tratado com seriedade, pois casos de reações alérgicas são muito recorrentes nos prontos atendimentos de hospitais. Na maioria das vezes, os pacientes não sabem que são alérgicos. Por isso, a proposta é que as informações corretas cheguem a um maior número de pessoas, utilizando-se, para isso, de tecnologias digitais”, explicou.

Além de oferecer informações sobre o tema, o aplicativo busca esclarecer dúvidas dos usuários e fornecer dados sobre diagnóstico e fatores de risco de diversos alimentos e ingredientes.