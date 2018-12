Enfermeira irá explicar sobre cuidados com bebê para banho, troca de fraldas e curativo de coto umbilical

publicado em 04/12/2018

O nascimento de um filho emociona, mas também preocupa. Como cuidar direito desse ser tão pequeno e delicado? Dúvidas e segurança fazem parte do cotidiano dos pais, especialmente de primeira viagem. Por isso, o Encontro de Famílias Grávidas, promovido pela Santa Casa de Votuporanga e Sansaúde, traz nesta quinta-feira (6/12) a enfermeira neonatologista Lilian Curti para ajudar na hora do banho, troca de fraldas e curativo de coto umbilical.

Lilian irá ensinar de forma prática os participantes para que estes momentos sejam de forma simples e prazerosos. “Um dos períodos que geram mais questionamentos nos pais são os famosos e muitas vezes angustiantes três primeiros meses. Eles se perguntam a todo instante se estão fazendo certo, se estão atendendo adequadamente as suas necessidades. Por isso, reunimos estes assuntos para que as mamães acreditem em si mesmas e nas suas capacidades de amparar o recém-nascido”, afirmou o coordenador do Encontro e enfermeiro obstetra, Rodrigo Ribeiro.

Rodrigo adiantou algumas dicas que serão apresentadas. “No banho é deixar tudo separado antecipadamente: sabonete neutro, toalha, fralda, roupinhas. É interessante forrar a toalha com uma fralda grande e macia, que ficará em contato com a pele do bebê. Coloque a água morna na banheirinha - pode ser água direto do chuveiro aquecido - a temperatura pode ser testada com as mãos ou cotovelos”, disse.

Ele também explicou sobre a troca de fralda, que deve ocorrer a cada três ou quatro horas após o final de cada mamada. “Neste momento é importante interagir com o neném, conversando, com brinquedo e a pessoa deve ser organizada, para não demorar muito tempo”, complementou.

O enfermeiro afirmou ainda sobre o coto umbilical, uma pequena porção do cordão umbilical que permanece após o parto. “Deve ser limpo diariamente sempre que ocorrer a troca de fraldas e após o banho do bebê. Esse procedimento é feito até que a ferida esteja totalmente cicatrizada”, destacou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, convidou a todos a participar. “Nosso Encontro reúne cada vez mais participantes que aproveitam conhecer mais sobre este universo, com orientações de profissionais. A cada mês, a interação entre eles aumenta e as atividades ficam cada vez mais interessantes. Acho importante chamar os pais, familiares para que possam dar suporte para as mamães durante e, principalmente, após a gestação”, finalizou.