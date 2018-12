Decoração foi viabilizada por meio de parceria entre Poder Público e iniciativa privada

publicado em 03/12/2018

A parceria público-privada tem sido o modelo adotado pela gestão do Prefeito João Dado para executar diversas ações e programas em benefício à população. Desta vez, a metodologia novamente está sendo utilizada com a decoração natalina da região central da cidade, onde diversas empresas estão colaborando com a iniciativa.

Quem passa pelas proximidades da Concha Acústica “Profº Geraldo Alves Machado” pode notar que o local está sendo decorado para receber os visitantes. A nova Casa do Papai Noel começou a ser instalada na Praça Cívica. A confecção está sendo coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade do Município em parceria com empresários e diversas instituições da cidade, entre elas, Unifev, HSA, Malta Iluminação, Cantóia Figueredo, Airvo e Associação Comercial de Votuporanga.

Alguns artigos de decoração também estão sendo produzidos com materiais doados. “A união de forças em prol do bem comum do povo é uma maneira que encontramos de driblarmos a crise financeira e continuarmos oferecendo diversos serviços graças ao engajamento social de muitas empresas e instituições”, disse o Prefeito João Dado.