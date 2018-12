Os egressos do curso de Direito da Unifev receberam, na tarde de ontem (dia 5), em sessão solene na 66ª Subseção de Votuporanga, as suas respectivas carteiras da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Na oportunidade, 12 ex-alunos se tornaram aptos ao exercício da profissão.

Para representar a Instituição, estiveram presentes o Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), advogado Dr. Celso Penha Vasconcelos; o Reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; e o coordenador da graduação em Direito, Prof. Me. André Luís Herrera.

Em sua fala, o Presidente da FEV deu as boas-vindas e parabenizou os novos colegas. “Eu sempre acreditei na advocacia. E o meu recado para vocês é esse: nunca deixem de perseverar. No início pode ser que encontrem dificuldades, porém, com ética e honestidade, vocês irão longe. Para mim, é um prazer enorme participar deste momento tão especial. Sucesso para cada um de vocês”, afirmou.

Gabriele Del Ré Torres, formada há dois anos pelo Centro Universitário de Votuporanga e colaboradora da Instituição, contou que a ótima qualidade no ensino ofertado foi essencial para a conquista. “Quando terminei a graduação, ingressei de imediato em um curso de especialização na área, também aqui na Unifev. Agora, meu objetivo é advogar para ganhar experiência no mercado de trabalho e, simultaneamente, me dedicar aos estudos para concursos públicos”.

Descontos

Durante a cerimônia, Dr. Celso assinou um contrato que garante descontos para os dependentes legais dos advogados vinculados à OAB no Colégio Unifev, já para o ano letivo de 2019.

O documento, que integra o Programa Unifev Corporativa, prevê desconto de 14% na mensalidade, com contrato válido para um ano. A matrícula, por sua vez, possui valor integral. No entanto, para todas as demais parcelas, a Instituição ainda oferece o desconto pagamento antecipado, que é de outros 5% para àqueles que efetuarem o pagamento até o 5º dia útil de cada mês.