Evento, promovido pela Comunidade São Francisco de Assis, foi realizado no último dia 30 de novembro, na sede da entidade

publicado em 03/12/2018

O médico psiquiatra e docente da Unifev José Rubens Naime representou a Instituição no último dia 30 de novembro, durante o 1º Seminário de Vigilância, Prevenção e Controle do HIV/Aids, promovido pela Comunidade São Francisco de Assis. O evento, realizado na sede da entidade, no bairro São João, teve o objetivo de homenagear o Dia Mundial de Luta Contra a Aids, celebrado em 1º de dezembro.

A abertura do Seminário contou com a palestra de Léa Bagnola Macedo, enfermeira da Vigilância Epidemiológica de Votuporanga, que explanou sobre os avanços da Aids no Brasil. Por sua vez, Naime levou aos presentes considerações sobre a área da Psiquiatria e a incidência da doença.

Na sequência, os profissionais e egressos da Unifev Leandro Fiorentino (assistente social) e Paulo Francisco da Silva (psicólogo) abordaram os temas Aids sem preconceito – convívio social e Atenção psicossocial para os portadores do vírus HIV/Aids, respectivamente.

1º DE DEZEMBRO

Transformar o 1º de dezembro em Dia Mundial de Luta Contra a Aids foi uma decisão da Assembleia Mundial da Saúde (MAS), em outubro de 1987, com apoio da Organização das Nações Unidas (ONU).