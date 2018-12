Evento realizado em Olímpia, foi voltado à manutenção agroindustrial e à gestão de ativos, reunindo líderes de usinas sucroalcooleiras

publicado em 12/12/2018

O evento reuniu líderes de usinas sucroalcooleiras de todo o Brasil (Foto: Divulgação/Unifev)

O docente do curso de Engenharia Agronômica Prof. Me. Marco Antonio Vrech, realizou, recentemente, uma palestra no 2º Congresso de Manutenção Agroindustrial e Gestão de Ativos, sediado em Olímpia. O evento reuniu líderes de usinas sucroalcooleiras de todo o Brasil.

Na oportunidade, o professor falou aos presentes sobre equilíbrio operacional de tratores agrícolas. Segundo Vrech, o manuseio de tratores agrícolas, quando realizado corretamente, pode trazer uma economia de combustível de até 20%.