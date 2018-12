Durante encontro, Prefeito João Dado realizou a entrega do AVCB do Tiro de Guerra 02-088, de Votuporanga, ao Sargento Dênis; nova sede do TG foi inaugurada em julho deste ano

publicado em 19/12/2018

Sargento Dênis ocupa o cargo após a transferência do Sargento Heroíto Gomes a Brasília (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O Prefeito João Dado recepcionou, na manhã desta terça-feira (18/12), o novo Comandante do Tiro de Guerra 02-088, de Votuporanga, o 1º Sargento Mário Dênis Machado, que já assumiu a nova função. Sargento Dênis ocupa o cargo após a transferência do Sargento Heroíto Gomes a Brasília. O Projeto Soldado Mirim, desenvolvido em parceria com a Prefeitura, por meio do Fundo Social de Solidariedade, foi um dos assuntos discutidos.

Devido a compromissos assumidos anteriormente, a Primeira-dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho, não pôde participar do encontro que contou também com a presença do Secretário da Cidade, Marcelino Poli. No encontro também foi realizada a entrega do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) do Tiro de Guerra, feita pelo Prefeito ao Sargento Dênis.

O Sargento elogiou a iniciativa do Projeto, inclusive a faixa etária atendida, e afirmou positivamente quanto à permanência das atividades em 2019. “É uma faixa de idade que facilita o aprendizado, a conscientização, devendo incutir, desde cedo, o senso de responsabilidade”, explicou o novo Sargento.

As inscrições do Projeto Soldado Mirim para 2019 serão realizadas no primeiro semestre em data a ser definida. A intenção é manter as 80 vagas disponibilizadas neste ano de 2018.

Ao final da visita, o Prefeito João Dado realizou a entrega do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) do Tiro de Guerra 02-088, de Votuporanga, ao novo Sargento. A sede do TG foi inaugurada em julho deste ano pelo Prefeito. O AVCB certifica que a edificação possui as condições necessárias de segurança contra incêndio.

Novo Comandante