Universitários da graduação atenderam às solicitações dos assistidos pela entidade; entrega das doações foi realizada no último sábado (dia 1º)

publicado em 05/12/2018

Os alunos do curso de Engenharia de Produção da Unifev presentearam os idosos atendidos pelo Lar São Vicente de Paulo, no último sábado (dia 1º). A ação fez parte do projeto Produzindo Solidariedade II – Natal da Melhor Idade, cujo objetivo foi fortalecer os trabalhos socialmente responsáveis desenvolvidos pelo Centro Universitário de Votuporanga.

Com o apoio do Núcleo de Responsabilidade Social da Unifev, os universitários dos 8º e 10º períodos atenderam às solicitações de presentes de Natal dos idosos, enviadas, previamente, aos responsáveis pela iniciativa, Profa. Ma. Marinês Ralho (coordenadora do Núcleo) e Prof. Me. Carlos Roberto Garcia Cottas (coordenador do curso). Entre os itens doados estavam roupas, chinelos, sapatos, eletroeletrônicos e bichos de pelúcia.

De acordo com Cottas, projetos voltados à comunidade têm fundamental importância para a formação profissional dos alunos, pois se constitui como um espaço privilegiado de produção de conhecimento.

“O Lar São Vicente de Paulo é uma Instituição de Longa Permanência Para Idosos (ILPI) muito séria e a sua manutenção depende dos esforços de toda a população. Foi um gesto simples, mas adoramos contribuir com uma causa tão nobre. Ficamos muito emocionados”, declarou.

ENTIDADE

O Lar São Vicente de Paulo é uma entidade assistencial que acolhe cerca de 50 idosos do município em situação de vulnerabilidade social. Há 60 anos, a casa oferece hospedagem, refeições, enfermeiros, cuidadores, psicólogos, assistentes sociais e fisioterapeutas, entre outros profissionais.