Doações serão encaminhadas ao Hospital de Amor, em Barretos; produtos foram arrecadados por meio da campanha Atitudes Solidarias

publicado em 13/12/2018

A ação foi promovida ao longo do segundo semestre deste ano e contou com a participação dos universitários e membros da comunidade interna e externa (Foto: Divulgação/Unifev)

O curso de Direito da Unifev, em parceria com os Lions Clubes de Nhandeara e de Santa Fé do Sul, realizou, na última quarta-feira (dia 12), a entrega simbólica de mais de 16 mil caixinhas de gelatina arrecadadas durante a campanha de Atitudes Solidárias.

Na oportunidade, estiveram presentes o Gerente Administrativo da Instituição, Prof. Me. Raynner Toschi Silva, o coordenador da graduação em Direito, Prof. Me. André Luís Herrera, a coordenadora geral do Distrito LC 6 e presidente do Lions Clube de Santa Fé do Sul, Alessandra Zotareli Gomes da Silva, o presidente do Lions Clube de Nhandeara (distrito LC 6), João Fernando de Souza, professores do curso de Direito e membros dos clubes envolvidos.

Em sua fala, Silva ressaltou que a iniciativa é mais do que válida, pois preza o campo da Responsabilidade Social, um dos pilares da Instituição. “Sabemos da importância das doações para o Hospital de Amor de Barretos, que atende pacientes de todo o Estado. Por esse motivo, temos o prazer de ser parceiros nessa ação que, ano a ano, ganha mais adeptos”.

Para o coordenador de Direito, fazer parte da campanha rejuvenesce a alma e serve de exemplo para que toda a comunidade se mobilize cada vez mais. “Há três anos temos o prazer de participar desta ação tão especial. Em 2017 fizemos a doação de 15 mil caixinhas de gelatina e, neste ano, conseguimos ultrapassar esse quantidade. Tudo isso é resultado do empenho dos nossos alunos e dos membros dos clubes, que não mediram esforços para que a campanha fosse, novamente, um sucesso”, comemorou.