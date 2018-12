Raquel Martins Sartori teve sua tese aprovada pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de São Carlos (Ufscar)

publicado em 11/12/2018

Estudos dessa natureza colaboram para a melhor compreensão das habilidades requeridas para a função de psicoterapeuta (Foto: Divulgação/Unifev)

A coordenadora do curso de Psicologia da Unifev, Raquel Martins Sartori, conquistou, recentemente, o título de doutora em Psicologia pela Universidade Federal de São Carlos (Ufscar) – campus São Carlos. A pesquisa teve como título a Avaliação multimodal de estagiários de Psicologia Clínica e suas relações com a qualidade dos atendimentos.

De acordo com Raquel, estudos dessa natureza colaboram para a melhor compreensão das habilidades requeridas para a função de psicoterapeuta, bem como para o planejamento do ensino no processo de formação profissional. “O apoio da Instituição e dos meus colegas de trabalho foi fundamental para o término da pesquisa. Agradeço a todos que contribuíram com essa conquista tão importante para o meu crescimento acadêmico”, completou.