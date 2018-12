A Prefeitura de Votuporanga informa que, em virtude dos feriados de Natal, as repartições públicas municipais não funcionarão na segunda e terça-feira, 24 e 25 de dezembro

publicado em 22/12/2018

Hoje, o comércio abre das 9h às 14h (Foto: A Cidade)

A Prefeitura de Votuporanga informa que, em virtude dos feriados de Natal, as repartições públicas municipais não funcionarão na segunda e terça-feira, 24 e 25 de dezembro. Na quarta-feira, o expediente terá início ao meio-dia, seguindo o funcionamento normal nos demais dias da semana.

O Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, não abrirá neste fim de semana e feriado (22, 23, 24 e 25/12), retornando ao funcionamento normal na quarta-feira (26), ao meio-dia. No entanto, é importante destacar que todo o entorno do Parque da Cultura fica à disposição da população, como parquinho de diversões, pista de caminhada e ciclismo, espaços para piquenique e quadras esportivas.

O Horto Florestal permanecerá aberto ao público hoje (23), das 8h às 17h. O espaço fechará apenas na segunda e terça-feira. A abertura também será na quarta-feira (26), ao meio-dia.

Serviços de urgência e emergência

Nos demais dias, a população poderá contar com os serviços de emergência prestados no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Saev Ambiental também atenderá em esquema de plantão 24 horas pelo 0800-770-1950.

Coleta de lixo

A Saev Ambiental informa que a coleta de lixo comum realizada por empresa terceirizada não ocorrerá na terça-feira (25), portanto, esses pontos serão atendidos nos dias seguintes, na quarta-feira (26).

O Ecotudo também não funcionará na terça-feira (25). Nos demais dias segue o funcionamento normal, das 8h às 20h, inclusive na quarta-feira (26). A coleta seletiva também seguirá o mesmo esquema de funcionamento do Ecotudo, e não atenderá no dia 25 de dezembro.

Transporte público

Na segunda-feira, o transporte coletivo seguirá a tabela de horários de sábado; e na terça-feira, o serviço irá operar com os mesmos horários praticados aos domingos.

Comércio

Neste domingo, o comércio abre das 9h às 14h. Na véspera do Natal (24), a abertura será das 9h às 16h e no dia 26 de dezembro (quarta-feira), das 13h às 18h.

Supermercados

Santa Cruz: Hoje, o atendimento será até as 16h. Na segunda, até as 19h. Na terça-feira o estabelecimento não abre.

Porecatu: Hoje, todas as lojas da rede Porecatu estarão abertas até as 16h. Amanhã, as lojas abrirão até as 19h. Já na terça-feira não haverá expediente.

Laranjão: hoje, o supermercado Laranjão abrirá das 7h às 16h. Amanhã, o atendimento será das 7h às 19h. Na terça-feira, o local estará fechado.

Proença: Hoje, o atendimento será das 8h às 16h. Na segunda-feira, o local abrirá das 8h às 18h. Na terça-feira não abre.

Restaurantes

Camilla’s: Não abre domingo. Na segunda-feira, das 11h às 14h30. Na terça-feira não abre.

Filó: Volta das férias no dia 5 de janeiro.

Garfu’s: no domingo não funciona. Na segunda-feira, das 11h às 14h30. Na terça-feira não abre.

Recanto Gaúcho: o local abre todos os dias normalmente, das 11h às 15h.

Bendito Cupim: no domingo, das 11h às 23h. Na segunda-feira fecha. Na terça-feira, a partir das 18h até as 23h59.

Skinão: No domingo e segunda-feira, o local funciona das 11h às 15h. Na terça e quarta-feira não abre.

Bancos

Na véspera de Natal, as agências bancárias funcionarão das 9h às 11h. Na terça-feira não haverá expediente.

Poupatempo e Detran.SP