População está convidada a prestigiar gratuitamente o espetáculo, que é ecumênico; espetáculo apresentado pela Orquestra Sinfônica e Coral Canto Livre tem início às 20h30

publicado em 13/12/2018

Toda população está convidada a prestigiar gratuitamente este belíssimo espetáculo (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O Coral canto Livre se juntam à Orquestra Sinfônica da Escola de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’” numa apresentação de canções natalinas tradicionais, como um presente para as famílias e para a população de Votuporanga.

O “Concerto de Natal” é uma idealização da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, e será realizado especialmente nesta sexta-feira (14/12), a partir das 20h30, na Catedral Nossa Senhora Aparecida, logo após a celebração da missa. Toda população está convidada a prestigiar gratuitamente este belíssimo espetáculo, ecumênico, e não se restringe à comunidade católica.